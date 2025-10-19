İSTANBUL 18°C / 11°C
Spor

Eyüpspor'un rakibi Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Eyüpspor , Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

19 Ekim 2025 Pazar 10:30
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde geride kalan 8 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı takım, topladığı 5 puanla sezona istediği gibi başlayamadı ve 16. sırada yer aldı.

Süper Lig'de oynadığı son beş maçta gol atamayan Eyüpspor, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Eflatun-sarılı ekip, ikinci sezonunu yaşadığı Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla yaptığı 13 maçın hiçbirini kazanamadı. Eyüpsultan temsilcisi, bu süreçte 4 beraberlik alırken, 9 kez mağlup oldu.

Milli maç arasında teknik direktör değişikliğine giden Eyüpspor, Orhan Ak yönetimindeki ilk maçına çıkacak.

Kasımpaşa ise 8 maçta 2 galibiyet, üçer beraberlik, yenilgiyle 9 puan aldı ve haftaya 11. sırada girdi. Kasımpaşa'da diz sakatlığı yaşayan Haris Hajradinovic yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan iki maçı da Kasımpaşa 2-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.

