Eyüpspor'un transfer yasağı kalktı!

FIFA'nın dün yayınladığı son listeye göre tam 5 Süper Lig ve 1 alt lig takımına transfer yasağı geldi. Geçen hafta Antalyaspor, Konyaspor ve Ankaragücü'nün yer aldığı listeye bu hafta Adana Demirspor ile Kayserispor da eklenmişti. Listeye dahil olan bir diğer kulüp ise 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor olmuştu.

Ancak bugün Eyüpspor, taraftarına müjdeyi verdi. Eflatun-Sarılılar'dan yapılan açıklamalada transfer yasağının kaldırıldığı duyuruldu.

İşte İstanbul ekibinin yaptığı açıklama:

Kulübümüz tarafından Jakhongir Urozov'un bir önceki kulübü Bunyodkor Kulübü'ne transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100.000 Euro transfer bedeli taksitine ilişkin borç bugün itibariyle ödenmiş olup, konulan transfer yasağı kaldırılmıştır.