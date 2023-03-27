Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Zafer Turan oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez'in ayrılığı sonrası yeni teknik direktör belli oldu.
İstanbul ekibi teknik direktörlük görevine Zafer Turan'ın getirildiğini duyurdu.
"Yuvana Hoş Geldin Zafer Turan!
Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Zafer Turan ile sözleşme imzaladı.
Zafer Turan'a hoş geldin diyor, yarım kalan hikayemizi tamamlamak üzere görevinde başarılar diliyoruz."
Zafer Turan, daha önceden 1922 Konyaspor, Bugsaş Spor, Göztepe, Sivas Belediye, Erokspor ve Bayrampaşa'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.