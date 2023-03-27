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Spor

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Zafer Turan oldu

İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine Zafer Turan'ın getirildiği açıklandı.

27 Mart 2023 Pazartesi 23:26 - Güncelleme:
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Zafer Turan oldu
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez'in ayrılığı sonrası yeni teknik direktör belli oldu.

İstanbul ekibi teknik direktörlük görevine Zafer Turan'ın getirildiğini duyurdu.

İşte Eyüpspor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Yuvana Hoş Geldin Zafer Turan!

Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Zafer Turan ile sözleşme imzaladı.

Zafer Turan'a hoş geldin diyor, yarım kalan hikayemizi tamamlamak üzere görevinde başarılar diliyoruz."

Zafer Turan, daha önceden 1922 Konyaspor, Bugsaş Spor, Göztepe, Sivas Belediye, Erokspor ve Bayrampaşa'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

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