İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2023 Çarşamba / 13 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4815
  • EURO
    21,5543
  • ALTIN
    1269.65
  • BIST100
    4485.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ezcacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları engelini aştı
Spor

Ezcacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları engelini aştı

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ezcacıbaşı Dynavit rakibi Türk Hava Yolları'nı 3-2'lik skorla mağlup ederek seride durumu 1-0 yaptı.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 20:32 - Güncelleme:
Ezcacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları engelini aştı
ABONE OL

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ezcacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Etabın ikinci karşılaşması, 5 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda yapılacak.

Seride iki galibiyete ulaşan takım finale yükselecek.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal.

Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Dicle Nur Babat, Kingdon, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Çağla Akın, Polen Ünver, Ada Germen, Buse Kayacan Sonsırma)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Ognjenovic (Simge Şebnem Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Aybüke Özel, Heyrman, Saliha Şahin)

Setler: 27-25, 25-22, 15-25, 16-25, 6-15

Süre: 121 dakika (28, 27, 27, 24, 15)

  • Ezcacıbaşı Dynavit
  • Türk Hava Yolları
  • Mislicom Sultanlar Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.