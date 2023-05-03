Ezcacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları engelini aştı

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ezcacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Etabın ikinci karşılaşması, 5 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda yapılacak.
Seride iki galibiyete ulaşan takım finale yükselecek.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal.
Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Dicle Nur Babat, Kingdon, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Çağla Akın, Polen Ünver, Ada Germen, Buse Kayacan Sonsırma)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Ognjenovic (Simge Şebnem Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Aybüke Özel, Heyrman, Saliha Şahin)
Setler: 27-25, 25-22, 15-25, 16-25, 6-15
Süre: 121 dakika (28, 27, 27, 24, 15)