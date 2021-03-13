İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2021 Cumartesi / 29 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5698
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    419.354
  • BIST100
    1557.39
Spor

Eze attı, Keçiörengücü kazandı

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in son sırasındaki Eskişehirspor'u Eze'nin attığı golle 1-0 yendi.

13 Mart 2021 Cumartesi 15:52 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 15:52
ABONE OL

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Selahattin Altay

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Mert Kula (Dk. 68 Fatih Solmaz), Soner Gönül, Uğur Utlu, Cem Ekinci (Dk. 62 Dialiba), Ilır Mustafa (Dk. 78 Hamidovic), Issah (Dk. 46 Burak Aydın), Barış Alper Yılmaz (Dk. 78 Melik Derin), Eze

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Emir Yıldız, Bartu Göçmen (Dk. 34 Bedirhan Altunbaş), Sezgin Coşkun, Mevlüt Çelik, Selman Çiftkanatlı, Berkay Tanır (Dk. 79 Alperen Kocabaş), Kaan Gaman (Dk. 58 Tolga Yakut), Furgan Polat (Dk. 58 Buğra Çağlıyan), İbrahim Halil Öner (Dk. 78 Talha Erdoğan), Onur Arı

Gol: Dk. 13 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 33 İbrahim Halil Öner, Dk. 45+3 Emir Yıldız, Dk. 52 Furgan Polat, Dk. 90 Talha Erdoğan (Eskişehirspor), Dk. 45+1 Issah, Dk. 50 Mert Kula (Ankara Keçiörengücü)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.