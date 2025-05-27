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Spor

Ezeli rakibin yeni stoperi Kim Min-Jae! Yılın transferi resmen duyuruldu

2021-2022 sezonunu Fenerbahçe'de geçiren Kim Min-Jae sarı-lacivertli ekibten Napoli'ye transfer olmuştu. Tecrübeli stoper İtalyan ekibinden Bayern Münih'e 50 milyon euro bedelle transfer olmuştu. 28 yaşındaki oyuncu ile ilgili ise yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte Kim Min-Jae haberinin detayları...

Emre Sarı27 Mayıs 2025 Salı 22:17 - Güncelleme:
Ezeli rakibin yeni stoperi Kim Min-Jae! Yılın transferi resmen duyuruldu
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Kim Min-Jae, Napoli'de yaşadığı Serie A şampiyonluğu ve geçirdiği başarılı sezonun ardından 50 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e imza atmıştı. Almanya'daki kariyerini aynı verimlilikte geçiremeyen Güney Koreli stoper için takımdan ayrılacağı yönündeki haberler sıklaştı. Kim Min-Jae için yeni adresi İtalyan basını açıkladı.

KİM MİN-JAE EZELİ RAKİBE GİDİYOR

Bayern Münih'in satış listesine koyduğu Kim Min-Jae için sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde, Juventus'un, 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı belirtildi.

Haberde Juventus ile Bayern Münih arasında bonservis pazarlıklarının sürdüğü aktarılırken, Kim Min-Jae için ise yeniden Serie A'da forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Kim Min-Jae eski takımı Napoli'nin ezeli rakibi Juventus'un başarısı için ter dökecek.

PREMİER LİG'DEN İKİ RAKİP

Kim Min-jae transferi için Juventus'un iki rakibi bulunuyor. Ada basını, Chelsea ve Newcastle United'ın da Güney Koreli stoperin durumunu yakından takip ettiğini belirtti. Buna karşın İtalyan ekibi Kim Min-Jae yarışında bir numaralı aday olarak gözüküyor.

47 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 47 maçta sahaya çıkan Kim Min-Jae takımı adına 3 gollük skor katkısı sağladı. Alman deviyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı stoperin güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak belirlendi.

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