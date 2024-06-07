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Spor

Ezeli rakipler devreye girdi! Filip Kostic için büyük rekabet

Gelecek sezon için iddialı olan Fenerbahçe ve Galatasaray bu sefer transferde karşı karşıya geldi. İtalyan basınında çıkan habere göre iki ekip, Juventus forası giyen Filip Kostic'i gündemine aldı. İşte detaylar...

7 Haziran 2024 Cuma 14:42 - Güncelleme:
Ezeli rakipler devreye girdi! Filip Kostic için büyük rekabet
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Fenerbahçe ve Galatasaray, Juventus forması giyen Filip Kostic'in transferi için karşı karşıya geldi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, iki ezeli rakip, Juventus forması giyen Sırp futbolcu ile ilgileniyor.

YENİ DÖNEMDE FORMA BULAMAYABİLİR

Kostic'e geçen sezon Suudi Arabistan'dan bazı takımların ilgisi olduğu ancak 31 yaşındaki futbolcunun Massimiliano Allegri'nin takımında bir yeri olduğu için kulüpte kaldığı kaydedildi. Kostic için bu senaryonun takımın yeni teknik direktörü olması beklenen Thiago Motta ile değişebileceği ve takımda bir yer bulmasının zor olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY

Bu nedenle 31 yaşındaki futbolcunun temsilcilerinin bir çözüm yolu aradığı ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Sırp futbolcuya ilgisi olduğu aktarıldı.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Juventus'un önceliğinin Kostic'in maaşında indirime gitmesini sağlamak olduğu olası ayrılık senaryosunda ise beklentinin 10 milyon euro bandında olduğu öne sürüldü.

JUVENTUS PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Kostic'in Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2022 yılından bu yana Juventus forması giyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İtalyan ekibinde 87 maçta forma giydi ve 3 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.

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