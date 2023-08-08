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Spor

Ezeli rakipler Eyüp Aydın'ın peşinde! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş...

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler, Alman ekibi Bayern Münih II'de forma giyen Eyüp Aydın için nabız yokladı. İşte detaylar...

8 Ağustos 2023 Salı 16:55 - Güncelleme:
Ezeli rakipler Eyüp Aydın'ın peşinde! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş...
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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi.

EZELİ RAKİPLER NABIZ YOKLADI

Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih II forması giyen 19 yaşındaki Eyüp Aydın'a 6 takımdan ilgi olduğu belirtildi. Bu takımlardan 3'ünün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray olduğu iddia edildi. 3 ezeli rakibin, genç oyuncunun transferi için nabız yokladığı aktarıldı.

İLGİLENEN DİĞER EKİPLER

19 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen diğer takımlar olarak, Kaiserslautern, Karlsruhe ve Ajax gösterildi.

Eyüp Aydın'ın haziran aydında Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ve Werder Bremen ile görüştüğü ancak söz konusu iki takımın şu anda masadan kalktığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

Eyüp Aydın'ın geleceği ile ilgili kararın yakında bir zamanda verilmesinin beklendiği haberin detaylarında yer aldı.

Güncel piyasa değeri 800 bin euro olarak gösterilen Eyüp Aydın'ın Bayern Münih ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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