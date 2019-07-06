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Ezeli rakipler Gervinho için harekete geçti

Parma'da bu sezon sansasyonel bir sezon geçiren ve başarısız geçen Çin macerasının ardından eski günlerine dönüş sinyali veren Gervinho için transfer gelişmesi yaşandı.

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İtalya Serie A ekiplerinden Parma'da bu sezon sansasyonel bir sezon geçiren ve başarısız geçen Çin macerasının ardından eski günlerine dönüş sinyali veren Gervinho için transfer gelişmesi yaşandı
 
Sportitalia'nın haberine göre, Parma'da kariyerini yeniden canlandıran Gervinho transferinde Fenerbahçe, Galatasaray, Lille, Monaco, Fiorentina ve Inter devreye girdi. Uzun yıllar daha üst seviyede oynayabileceğini gösteren 32 yaşındaki futbolcunun Parma'dan erken bir ayrılık yaşayabileceğine vurgu yapıldı
 
ZAM İSTEDİ, RESTLEŞME ÇIKTI
 
Gervinho kısa bir süre önce yıllık kazandığı yıllık 1 milyon euro maaşa zam yapılmasını talep etmiş, aksi durumda takımdan ayrılabileceği restini çekmişti. Parma Sportif Direktörü Daniele Faggiano, ayrılığa kesin bir dille karşı çıkarken ''Teklifler gelebilir, burada önemli olan oyuncunun ne istediğidir. Ancak bizim için Gervinho kesinlikle satılık değildir.'' şeklinde konuştu.
 
Hem kanatlarda hem de forvette oynayabilen Gervais Lombe Yao Kouassi (Gervinho) bu sezon Parma'da 30 lig maçına çıkarken 11 gol atıp 3 de asist yapmıştı. 2310 dakika süre alan Gervinho takımının ligi 14. sırada bitirerek ligde kalmasında da büyük rol oynamıştı
 
(Sporx)

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