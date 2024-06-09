Geçtiğimiz sezon inanılmaz bir şampiyonluk yarışı izlettiren Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer arenasında da karşı karşıya geldi. Gelecek sezon da şampiyon olarak 5. yıldızı takmak isteyen sarı kırmızılılar ve 10 yıllık hasrete son vermek isteyen sarı lacivertliler, güçlü takviyeler yaparak iddialarını yükseltmek istiyorlar. Bu doğrultuda çalışan iki ezeli rakip, Filip Kostic transferi için mücadele edecek. İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; iki takım da Sırp futbolcuyu gelecek sezon kadrosunda görmek istediği için harekete geçti.

JUVE'YLE İLK TEMASLAR KURULDU

Haberde konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Serie A'nın devlerinden Juventus, Kostic'i satmakla ilgilenirken, Türk devleri Fenerbahçe ve Galatasaray da oyuncuya sıcak bakıyor. Geçen yaz Suudi Arabistan ekipleri Kostic'i transfer etmeye çalışmıştı ancak bu hamle hiçbir zaman gerçekleşmemişti. Jose Mourinho'nun kendisini kadrosuna katmak istemesiyle birlikte, Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp oyuncu için ilk hamlelerini şimdiden yaptı. Juventus şu anda onun yaz aylarında ayrılması için en az 10 milyon euroluk bir ücret talep ediyor."

33 MAÇTA 4 ASİSTLE OYNADI

31 yaşındaki oyuncunun geçen sezon Juventus'ta kalmak istediği ve bu nedenle teklifleri geri çevirdiği belirtildi. Bu kez İtalya ekibinin kendisini takımda düşünmemesi, Filip Kostic'in kendisine yeni bir yer bulmasını sağladı. Juventus'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Sırp futbolcu, bu sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Bu süreçte 4 asistle oynadı. Kariyerine kendi ülkesinin takımlarından Radncki'de başlayan Kostic sırasıyla; Hollanda'da Groningen, Almanya'da Stuttgart, Hamburg ve Frankfurt formalarını giydi. Son olarak 2022-23 sezonu başında 14.70 milyon euro bedelle Juventus'a transfer oldu.