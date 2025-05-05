Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile ilgili Latin Amerika'da önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bir süredir Boca Juniors'ın hedefinde olduğu bilinen Torreira ile ilgili, bu kez başka bir Arjantin devinin devrede olduğu iddia edildi.

RIVER PLATE DEVREYE GİRDİ

Torneo Apertura Play-Off'larına hazırlanan Boca Juniors'ta planlar yapılırken, ezeli rakip River Plate'ten gelen haberle camiada endişe oluştu. Uruguaylı orta saha Lucas Torreira için River Plate'in devreye girdiği ve oyuncuya ciddi bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

GALLARDO'DAN 15 MİLYON $'LIK TEKLİF

Arjantin basınında yer alan haberde; River Plate teknik direktörü Marcelo Gallardo'nun, Torreira'yı Boca'dan koparmak için kişisel olarak devreye girmeye hazırlandığı belirtildi. Kulübün, 2026'daki Kulüpler Dünya Kupası ve yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına yaklaşık 15 milyon dolarlık bir teklif sunacağı öne sürüldü.

REDDEDİLMESİ BEKLENİYOR

Haberde, Torreira'nın Boca Juniors'a duyduğu hayranlık ve kulübün efsane ismi Juan Roman Riquelme ile olan güçlü ilişkisi, transferde belirleyici olabileceği, River'ın teklifine rağmen yıldız futbolcunun Boca forması giymeye daha sıcak baktığı iddia edildi.

LAZIO DA DEVREDE

Öte yandan haberin detayında Torreira için sadece Arjantin devlerinin değil, Avrupa'dan da ilginin büyük olduğu bildirildi.. İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun da oyuncuyu transfer listesine aldığı belirtildi.

GOLLERİ PEŞ PEŞE ATTI

Uruguaylı yıldız son dönemde takımın gizli golcüsü konumuna büründü. Son 7 resmi maçta 5 gol kaydeden 29 yaşındaki ön libero daha önce 119 maçta 2 gol sevinci yaşayabilmişti.

"GİTMEK İSTEDİĞİM ZAMANLAR OLDU"

Torreira, kısa süre önce yaptığı açıklamada ayrılmayı düşündüğünü ifade ederken, "Mario geldiğinden bu yana daha fazla serbestlik kazandım ama bu çok çalışmayla, birbirimiz için mücadele etmemizle ilgili. Herkese teşekkür ediyorum. Bu kulübü ve şehri çok seviyorum. Bana yardımcı olan harika bir Türk grubu var. Zor zamanlarım oldu ve gitmek istediğim zamanlar oldu ama birlikte bunları atlattık. Şu anda keyfim çok yerinde. Galatasaray için oynamaktan gurur duyuyorum her zaman." ifadelerini kullanmıştı.