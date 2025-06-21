Son dönemde ismi çok fazla Fenerbahçe ile anılan Kolombiyalı futbolcu John Duran için dün saudionportal.com'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı. Suudi haber sitesi detayları şöyle aktardı: "John Duran'ın geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler ortaya çıkıyor. Oyuncu yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefi haline geldi. Kaynaklar F.Bahçe'nin oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Al Nassr'a resmi başvuruda bulunduğunu bildirdi. F.Bahçe anlaşmayı hızlı bir şekilde tamamlamayı umuyordu. Öte yandan F.Bahçe'nin geleneksel rakibi G.Saray pazarlık yarışına girdi ve Duran'la iletişime geçti. Türk kulüpleri arasındaki bu rekabet, oyuncunun durumunu daha da karmaşık hale getirebilir. Al-Nassr'ın pozisyonuna gelince, kulüp yönetimi Duran için kalıcı bir satıştan ziyade kiralama hamlesini tercih ediyor. Bu durum, gelecekte oyuncuyla ilgili seçeneklerini koruma isteklerini yansıtıyor. Al-Nassr kulübün gereksinimleri ile oyuncunun istekleri arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Al Nassr taraftarları ise hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından sonucu temkinli bir şekilde bekliyor." Duran'ın, Suudi kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi var.