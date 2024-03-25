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Spor

Ezeli rakipler karşı karşıya! Oğuz Aydın için büyük rekabet

Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan Alanyaspor'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın için Fenerbahçe devreye girdi. Transfer için hızlı davranan sarı lacivertli ekip, Oğuz Aydın menajeri ile temasa geçti. İşte detaylar...

25 Mart 2024 Pazartesi 14:31 - Güncelleme:
Ezeli rakipler karşı karşıya! Oğuz Aydın için büyük rekabet
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Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya gelecek gibi görünüyor.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alanyaspor'un 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi.

2026'YA KADAR KONTRATI VAR

Gösterdiği performansın ardından teknik direktör Vincenzo Montella tarafından milli takıma da çağrılan Oğuz Aydın'ın 2026 yılının haziran ayına kadar Alanyaspor ile sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle sadece oyuncu ile anlaşmak yetmiyor.

MENAJERİYLE TEMAS

Fenerbahçeli kurmayların Alanyalı yöneticiler ile birlikte oyuncunun menajeriyle de temasa geçtiği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 3M€

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Oğuz Aydın'ın ismi bir uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor. Sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor da oynayabilen Oğuz Aydın'ın piyasa değeri 3 milyon Euro civarında gösteriliyor. Ancak bu rakamın pazarlık sürecinde daha yukarı çıkması da söz konusu olabilir.

ALANYASPOR PERFORMANSI

Alanyaspor forması altında bu sezon 31 maçta sahaya çıkan Oğuz Aydın, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

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