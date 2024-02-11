Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, sezon başında yaptıkları transfer hamleleri ile şampiyonluk yarışı için iddialı takımlar kurdular. Türk futbol tarihine baktığımızda en yüksek bonservis bedeli ile satın alınan 13 futbolcu listesinde Galatasaray ağır basıyor. 2000-01 sezonunda Porto'dan 17 milyon 50 bin euro bedelle transfer edilen Jardel, bu alanda zirvede yer alıyor. 2. sırada Zaniolo var. Fenerbahçe'nin yaz aylarında 15 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ise 3'üncü sırada. Cim-Bom, 7 oyuncu ile bu listede adı en çok yazılan takım oldu.

BJK VE TS'DEN 1 OYUNCU

Sarı-Lacivertliler ise bu sıralamada 5 oyuncu ile yer aldı. Beşiktaş ara transfer döneminde 10 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Muci transferi ile listeye girmeyi başardı. En yüksek bonservis bedeli ile satılan oyunculara baktığımızda ise Fenerbahçe 6 satış ile rakiplerine göre önde. Sacha Boey'in rekor satış bedeli ile zirvede yer alan Cim-Bom'un diğer satışı ise Ndiaye oldu. Beşiktaş Everton'a sattığı Cenk Tosun'la ikinci, Trabzonspor ise Lille'e gönderdiği Yusuf Yazıcı ile birlikte 6. sıraya yerleşti. İki listeye bakıldığında Galatasaray'ın harcamada, Fenerbahçe'nin ise gelir elde etmede fark yarattığı ortada.