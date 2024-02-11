İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2024 Pazar / 2 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6875
  • EURO
    33,1422
  • ALTIN
    1997.32
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ezeli rakipler liste başı! Aslan harcadı, Kanarya kazandı
Spor

Ezeli rakipler liste başı! Aslan harcadı, Kanarya kazandı

Türk futbol tarihinde en yüksek bonservis bedeli ile satın alınan futbolcular listesinde Galatasaray'ın 7. oyuncusu yer aldı. Fenerbahçe ise yüksek fiyatlı oyuncu satışları listesinde 5 oyuncu yer aldı ve rakiplerini geride bıraktı. İşte detaylar..

Akşam11 Şubat 2024 Pazar 09:04 - Güncelleme:
Ezeli rakipler liste başı! Aslan harcadı, Kanarya kazandı
ABONE OL

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, sezon başında yaptıkları transfer hamleleri ile şampiyonluk yarışı için iddialı takımlar kurdular. Türk futbol tarihine baktığımızda en yüksek bonservis bedeli ile satın alınan 13 futbolcu listesinde Galatasaray ağır basıyor. 2000-01 sezonunda Porto'dan 17 milyon 50 bin euro bedelle transfer edilen Jardel, bu alanda zirvede yer alıyor. 2. sırada Zaniolo var. Fenerbahçe'nin yaz aylarında 15 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ise 3'üncü sırada. Cim-Bom, 7 oyuncu ile bu listede adı en çok yazılan takım oldu.

BJK VE TS'DEN 1 OYUNCU

Sarı-Lacivertliler ise bu sıralamada 5 oyuncu ile yer aldı. Beşiktaş ara transfer döneminde 10 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Muci transferi ile listeye girmeyi başardı. En yüksek bonservis bedeli ile satılan oyunculara baktığımızda ise Fenerbahçe 6 satış ile rakiplerine göre önde. Sacha Boey'in rekor satış bedeli ile zirvede yer alan Cim-Bom'un diğer satışı ise Ndiaye oldu. Beşiktaş Everton'a sattığı Cenk Tosun'la ikinci, Trabzonspor ise Lille'e gönderdiği Yusuf Yazıcı ile birlikte 6. sıraya yerleşti. İki listeye bakıldığında Galatasaray'ın harcamada, Fenerbahçe'nin ise gelir elde etmede fark yarattığı ortada.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.