İSTANBUL 34°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2024 Salı / 28 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2271
  • EURO
    35,1314
  • ALTIN
    2426.06
  • BIST100
    10542.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ezeli rakipler onun peşinde! Hedefte Bertrand Traore var
Spor

Ezeli rakipler onun peşinde! Hedefte Bertrand Traore var

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de sözleşmesi sona eren Bertrand Traore için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. İşte detaylar...

4 Haziran 2024 Salı 09:10 - Güncelleme:
Ezeli rakipler onun peşinde! Hedefte Bertrand Traore var
ABONE OL

İspanyol takımı Villarreal ile sözleşmesi sona eren Bertrand Traore ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği ileri sürüldü.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; geçtiğimiz ara transfer döneminde La Liga ekibiyle 6 aylık sözleşme imzalayan Traore, burada gösterdiği başarılı performansla birçok takımın yeniden gözdesi haline geldi.

Haberde Burkina Fasolu sağ kanat hücumcusuna Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Valencia ve Girona'nın da ilgi duyduğu, Villarreal'in ise futbolcuyla yeni sözleşme yapmak istediği ileri sürüldü.

BAŞAKŞEHİR'DE DE FORMA GİYMİŞTİ

2022-2023 sezonunun ilk yarısında Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Bertrand Traore 18 maçta 3 gol, 1 asistlik performan sergilemişti.

11 MAÇTA 1 GOL

Geride kalan sezonun ikinci yarısında Aston Villa'dan Villarreal'e transfer olan 28 yaşındaki oyuncu La Liga'da 11 maçta forma giydi ve 1 kez fileleri havalandırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.