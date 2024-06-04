İspanyol takımı Villarreal ile sözleşmesi sona eren Bertrand Traore ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği ileri sürüldü.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; geçtiğimiz ara transfer döneminde La Liga ekibiyle 6 aylık sözleşme imzalayan Traore, burada gösterdiği başarılı performansla birçok takımın yeniden gözdesi haline geldi.

Haberde Burkina Fasolu sağ kanat hücumcusuna Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Valencia ve Girona'nın da ilgi duyduğu, Villarreal'in ise futbolcuyla yeni sözleşme yapmak istediği ileri sürüldü.

BAŞAKŞEHİR'DE DE FORMA GİYMİŞTİ

2022-2023 sezonunun ilk yarısında Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Bertrand Traore 18 maçta 3 gol, 1 asistlik performan sergilemişti.

11 MAÇTA 1 GOL

Geride kalan sezonun ikinci yarısında Aston Villa'dan Villarreal'e transfer olan 28 yaşındaki oyuncu La Liga'da 11 maçta forma giydi ve 1 kez fileleri havalandırdı.