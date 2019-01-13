Ezeli rakiplerin Angulo çekişmesi
GALATASARAY ile Fenerbahçe’nin genç yetenek Ivan Angulo için çekiştiği iddia edildi.
GALATASARAY ile Fenerbahçe’nin genç yetenek Ivan Angulo için çekiştiği iddia edildi. Kolombiya basınından El Vbar’ın haberinde Envigado’da forma giyen 19 yaşındaki orta saha için Galatasaray, Fenerbahçe ve Plamerias’ın girişimde bulunduğu öne sürüldü. 10 karşılaşmada 529 dakika süre alan Angulo’nun 1 gol atıp 2 asist yaptığı belirtildi.
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