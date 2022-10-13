İsimleri son yıllarda sık sık transfer savaşları ile anılan Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya...

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN CİHAN ÇANAK SAVAŞI!

Takvim'in haberine göre; ezeli rakipler, Cihan Çanak'ı kadrosuna katabilmek için çalışıyor. Belçika ekibi Standard Liege'de forma giyen 17 yaşındaki Türk futbolcu geleceğin çok büyük bir yıldız adayı olarak gösteriliyor. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaraylı yetkililerin Cihan'ın transferi için şu anda yoğun görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.

Galatasaray'dan Juan Mata'ya yeni sözleşme

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Belçika U17 Milli Takımı'nın formasını giyen genç futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor. Standard Liege kulübünün Cihan Çanak'ın 2024 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için teklif yaptığı da öğrenildi. Eğer genç yıldız bu teklifi kabul etmezse Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferdeki şansının artacağı vurgulanıyor.

OCAK AYINDA TRANSFER OLABİLİR

1.75 boyundaki Cihan Çanak etkili sol ayağı ve müthiş sürati ile öne çıkan bir kanat oyuncusu. Bu transferle ilgili ocak ayında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

Bu kez futbolcu değil! F.Bahçe'den Hull'a bir isim daha

6 MAÇTA 2 ASİST

Transfermarkt'a göre piyasa değeri 1.5 milyon avro olan Cihan Çanak bu sezon Belçika Ligi'nde 6 maçta 129 dakika süre aldı ve 2 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Cihan'ın 17 yaşında olmasına rağmen ligde 2 asist yapması Belçika'da gündeme oturdu. Gazeteler genç yıldızla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

TFF DE CİHAN'IN PEŞİNDE

Türkiye Futbol Federasyonu'nun da 17 yaşındaki futbolcunun Ay-Yıldızlı formayı giymesi konusunda çalışmalar yaptığı belirlendi.