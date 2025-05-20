Sezonu şampiyon tamamlayıp 5. yıldızı takan G.Saray, ezeli rakipleri F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a büyük bir üstünlük kurdu. 1999-2000 sezonundan bu yana gerçekleşen 26 sezonun 12'sinde Cim-Bom, adını zirveye yazdırdı. F.Bahçe, bu dönemde 6 kez mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ın 5 şampiyonluğu bulunuyor. Bursa, Trabzon ve Başakşehir ise 1'er kez ipi göğüsledi. Öte yandan ligdeki Türk teknik direktörlerin şampiyonluk geleneği sürdü. 2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan süreçte 18 sezon üst üste Türk teknik adamlar şampiyon oldu. Ayrıca Okan Buruk, futbolculuk döneminde 7 ve teknik direktölük döneminde 4 kez Süper Lig kazanmasıyla birlikte tarihe geçti. Buruk, toplam 11 zaferle en çok şampiyonluk yaşayan isim oldu

HARiKA BiR SON

Galatasaray'ın Yardımcı Antrenörü İsmael Garcia, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaşanan rekabetle ilgili yöneltilen soruya Garcia şu cevabı verdi: "Bu harika bir son. Kesinlikle hak edilmiş bir şampiyonluk oldu...