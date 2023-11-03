Ezeli rekabette 134. randevu!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynayacak. Ligde sarı-lacivertliler, 10 maçta 10 galibiyet alarak aldığı 30 puanla liderliğini sürdürüyor. Bordo-mavililer ise 10 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek topladığı 16 puanla 6. sırada bulunuyor.

134. RANDEVU



Fenerbahçe ile Trabzonspor bugüne kadar 133 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu rekabette sarı-lacivertliler, 51 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, bordo-mavililer ise 43 kez kazandı. 39 müsabaka ise eşitlikle tamamlandı. İki takım oynanan son maçta Fenerbahçe, taraftarı önünde Trabzonspor'u 3-1'lik skorla yendi.

LİGDE 101. MAÇ



Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 100 kez rakip oldu. Geride kalan müsabakalarda sarı-lacivertliler 40 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 26 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç ise berabere sona erdi. Kanarya'nın 132 golüne, Karadeniz ekibi 103 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE LİGDE 26 MAÇTIR SAHASINDA KAYBETMİYOR



Süper Lig'de sahasında Trabzonspor'a karşı son olarak 1997-1998 sezonunda 3-1'lik skorla kaybeden Fenerbahçe, o tarihten bugüne rakibine ligde büyük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, bu süreçte bordo-mavililere karşı 26 lig karşılaşmasını kaybetmedi. Fenerbahçe oynanan 26 maçta 14 kez galip gelirken, 12 maçta berabere kaldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR



İki takım arasındaki en gollü karşılaşma, 6 Ekim 1990'da İstanbul'da oynandı. Toplam 8 golün atıldığı lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3'lük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, 19 Kasım 2000 tarihinde Kadıköy'de oynanan lig maçında sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Fenerbahçe 24 Nisan 2016'da Trabzon'da oynanan ve yarıda kalan maçı da 4-0 kazandı.

21 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ



Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 19 maçtan galibiyetle ayrıldı. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 3 kez de gruplarda mücadele etti. İsmail Kartal'ın öğrencileri Süper Lig'de de 10 maç oynarken, bu süreçteki tüm mücadelelerde rakiplerine üstünlük sağlayarak 19 maçlık galibiyet serisi elde etti. Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle 21 resmi karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrıldı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI



Ligde 10 maçlık galibiyet serisinde takımın hücum yönü de istatistiklere yansıdı. Rakip filelere 29 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü. Ligin en golcü takımı olan sarı-lacivertliler aynı zamanda Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Kanarya, ligdeki son 6 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.

KAPTAN DZEKO'DAN 14 GOLLÜK KATKI



Fenerbahçe'nin bu sezonki başarılı grafiğinde Bosnalı forvet Edin Dzeko'nun performansı ön plana çıktı. Son 4 lig maçında 6 kez fileleri havalandıran Dzeko, gol sayısını 10'a yükseltti. Tüm lig maçlarında forma giyen 37 yaşındaki forvet 4 de asist yaptı. Son lig maçında 2 asist yapan Sebastian Szymanski de bu sezon 6 gol, 3 asistlik performansıyla ligde 9 gollük katkı sağladı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK



Fenerbahçe'de yarın akşam oynanacak mücadelede 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde; Joshua King, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Fred sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.

İSMAİL KARTAL İLE ABDULLAH AVCI 10. KEZ RAKİP



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda İsmail Kartal; Mardinspor, Malatyaspor, Fenerbahçe, Gaziantepspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırıyordu. Avcı ise eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor ile rakip oldu. Oynanan 9 karşılaşmanın 4'ünü Abdullah Avcı'nın ekipleri, 1'ini İsmail Kartal'ın takımı kazanırken, 4 mücadele ise berabere tamamlandı. Deneyimli teknik adamların başında oldukları 6 Mart 2022'de oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 1-1 sonuçlandı.

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK



Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.