İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2022 Cuma / 24 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6216
  • EURO
    19,3077
  • ALTIN
    1054.31
  • BIST100
    4511.08
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ezgian Alioski, Fenerbahçe'de olmaktan mutlu
Spor

Ezgian Alioski, Fenerbahçe'de olmaktan mutlu

Sezon başında Al-Ahli takımından kiralanan sol bek oyuncusu Ezgian Alioski, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve sözleşmesi bitince de kalmak istediğini söylediği iddia edildi.

Fanatik18 Kasım 2022 Cuma 14:29 - Güncelleme:
Ezgian Alioski, Fenerbahçe'de olmaktan mutlu
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kiraladığı Makedon futbolcu Ezgian Alioski, takımda kalmak istiyor.

Leeds United'ta oynarken de teklif geldiğini belirten Makedon oyuncu, Fenerbahçe'de olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Bonservisi Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de bulunan 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de henüz 3 ay geçirmesine rağmen kısa sürede adapte oldu. Alioski, 17 resmi maçta 920 dakika sahada kaldı, 1 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Sarı-lacivertlilerde çok mutlu olan Makedon sol bek kariyerini çubuklu forma altında sürdürmek istiyor. Yönetim ise bonservisi alma konusunu sezonun ikinci yarısında değerlendirmeyi planlıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.