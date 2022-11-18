Ezgian Alioski, Fenerbahçe'de olmaktan mutlu

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kiraladığı Makedon futbolcu Ezgian Alioski, takımda kalmak istiyor.

Leeds United'ta oynarken de teklif geldiğini belirten Makedon oyuncu, Fenerbahçe'de olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Bonservisi Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de bulunan 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de henüz 3 ay geçirmesine rağmen kısa sürede adapte oldu. Alioski, 17 resmi maçta 920 dakika sahada kaldı, 1 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Sarı-lacivertlilerde çok mutlu olan Makedon sol bek kariyerini çubuklu forma altında sürdürmek istiyor. Yönetim ise bonservisi alma konusunu sezonun ikinci yarısında değerlendirmeyi planlıyor.