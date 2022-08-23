Ezgjan Alioski'den Adana Demirspor'a ''provokasyon'' tepkisi

Spor Toto Süper Lig'de 3'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe, kendi sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ezgjan Alioski, sözlerine Adana Demirsporlu futbolcuların taraftarları provoke ettiklerini söyleyerek başladı. Makedon oyuncu, "Öncelikle önemli olduğunu düşündüğüm bir konuya değineceğim. Rakip takımdan bazı oyuncular taraftarları provoke ettiler. Bence bu profesyonelce bir yaklaşım değil. Futbolun ruhuna aykırı bir tutum. Bunu kabul edemeyiz asla. Bugün galibiyetten dolayı mutluyum. Fazlasıyla galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"SAKİN KALMAYI BAŞARDIK, PANİKLEMEDİK VE KARAKTER GÖSTERDİK"

Maçın tamamında kontrolün kendilerinde olduğunu vurgulayan Alioski, "İyi oynadığımızı, iyi savaştığımızı düşünüyorum. Bazı zorlu dakikalar olabiliyor biz de kalemizde 2 gol gördük ama sonuç olarak sakin kalmayı başardık, paniklemedik ve karakter gösterdik. Karakterli bir takıma da sahibiz zaten. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Saha içinde birlikte savaştık" açıklamasında bulundu.

"UMUYORUM Kİ BU ŞEKİLDE GOLLER ATMAYA DEVAM EDERİM"

"Atmış olduğum gol güzel bir goldü ama en önemlisi galibiyetti" diyen Alioski, "Umuyorum ki bu şekilde goller atmaya devam ederim. Gol ve asist yaparak katkı sağlamak istiyorum. Sonuçtan dolayı mutluyum. Harika bir atmosfer yarattı taraftarlarımız. Ben Fenerbahçe'ye, bu büyük camiaya 1 yıl önce gelecektim ama futbolda böyle şeyler olabilir. Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı isterseniz, bu sonucunda gerçekleşir. Gerçekten taraftarlar için ayrı bir parantez açmak lazım. İnanılmazlardı bugün. Artı bir motivasyon kattılar. Bu tip güce de her zamanki gibi ihtiyacımız var. Ben de taraftarları futbolumda mutlu etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.