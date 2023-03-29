Ezgjan Alioski'den Jorge Jesus'a mesaj

Fenerbahçe'de önce Lincoln, ardından Oosterwolde'nin peş peşe sakatlanmasıyla savunmanın solunda yeniden forma şansı doğan Ezgjan Alioski, Kuzey Makedonya Milli Takımı'ndaki performansıyla Jorge Jesus'a adeta mesaj gönderdi.

GÖZ DOLDURDU

31 yaşındaki futbolcu, ülkesinin Malta'yı 2-1 yendiği karşılaşmada 78 dakika sahada kalda. Bu süre içerisinde 91'le en fazla topla buluşan oyuncu olan Alioski, 4 isabetli orta açtı, 3 şut pası verdi, 4 top kaptı ve 12 ikili mücadelenin 6'sını kazandı.

Deneyimli sol bek, Faroe Adaları ile oynanan ve 1-0 kazanılan hazırlık mücadelesinde ise 90 dakika süre aldı ve yine takımının en iyilerinden biri oldu. Alioski, Beşiktaş derbisi öncesi formaya aday olduğunu gösterdi.