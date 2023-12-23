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Spor

Fenerbahçe derbi için hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 20:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe derbi için hazır
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 3 grup halinde 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

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