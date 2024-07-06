İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2024 Cumartesi / 30 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • F1 Büyük Britanya GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın
Spor

F1 Büyük Britanya GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın

F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın oldu.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 20:14 - Güncelleme:
F1 Büyük Britanya GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın
ABONE OL

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sine, Mercedes pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.

Büyük Britanyalı pilot, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 25.819 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Russell'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton 0.171 farkla 2'nciliği, pisti liderden 0.211 saniye yavaş turlayan Lando Norris (McLaren) ise 3'üncülüğü elde etti.

52 turluk yarış, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.

  • George Russell
  • Britanya Grand Prix
  • pole pozisyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.