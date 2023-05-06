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Spor

Fabio Borini resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Fatih Karagümrük forması giyen 32 yaşındaki deneyimli golcü oyuncu Fabio Borini ile görüşmelerde son noktaya geldi. İşte detaylar...

6 Mayıs 2023 Cumartesi 00:49 - Güncelleme:
Fabio Borini resmen Beşiktaş'ta
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Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Fabio Borini için önemli mesafe kat etti.

GÖRÜŞMELER SON AŞAMADA

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan futbolcu ile görüşmelerde son noktaya geldi.

BONSERVİSİ ELİNDE

Beşiktaş, anlaşma sağlanması halinde, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi biteceği için golcü futbolcuya bonservis ücreti ödemeyecek.

CEYHUN KAZANCI'DAN İTİRAF

Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Borini için devre arasında da teklif yaptıklarını ancak anlaşma sağlayamadıklarını söylemişti. Kazancı, "Fabio Borini için devre arası teklifimiz olmuştu ama Fatih Karagümrük ile anlaşamamıştık. Sezon sonu serbest kalacak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in talebi olursa görüşürüz." sözlerini kullanmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 19 gol attı ve 9 asist yaptı.

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