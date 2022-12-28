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Spor

Fabio Borini: Antalya'da ve bu değişim sürecinde ektiklerimizin verimini aldık

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında evinde Trabzonspor2u 4-1 mağlup eden Karagümrük'te, İtalyan oyuncu Fabio Borini açıklamalarda bulundu.

28 Aralık 2022 Çarşamba 23:52 - Güncelleme:
Fabio Borini: Antalya'da ve bu değişim sürecinde ektiklerimizin verimini aldık
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Fatih Karagümrük'ün golcüsü Fabio Borini, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Borini Dünya Kupası arasında çalışmalarının karşılığını bu maçta aldıklarını belirterek, "Antalya'da ve bu değişim sürecinde ektiklerimizin verimini aldık. Şampiyona karşı çok önemli bir galibiyet. Daha alacağımız yol çok. Adana'da şanssızdık, daha farklı bir sonuç alabilirdik." sözlerini kullandı.

Süper Lig'de 10 gole ulaşmasıyla ilgili ise Borini, "Ben, çok çalışkan bir insanım. Sabah en erken tesislere gelen ve akşam tesislerden en geç çıkan isimlerdenim. Çalışkanlığımın ekmeğini yiyorum." diyerek açıklamalarını noktaladı.

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