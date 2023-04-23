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Spor

Fabio Borini: Avrupa Kupaları bizim için zor bir hedef

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fatih Karagümrük 3-3'lük skorla maçı berabere tamamladı. Maçın ardından kırmızı-siyahlıların başarılı futbolcusu Fabio Borini açıklamalarda bulundu.

IHA23 Nisan 2023 Pazar 23:14 - Güncelleme:
Fabio Borini: Avrupa Kupaları bizim için zor bir hedef
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Fatih Karagümrüklü futbolcu Fabio Borini, Galatasaray deplasmanından puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Fatih Karagümrük'ün İtalyan futbolcusu Fabio Borini, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Borini, "Ani çıkışlara çok fazla çalışmıştık. İlk yarıda bunun meyvelerini aldığımız için mutluyuz. Bu tip bir oyunu, böyle bir atmosferde oynamak da bizi mutlu ediyor. Fenerbahçe karşısında da bunu yapmıştık. Buradan puanla ayrıldığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarım iyi bir mücadele verdi. İyi bir şekilde bugünü kapattığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

AVRUPA KUPALARI BİZİM İÇİN ZOR BİR HEDEF

Avrupa kupalarına katılma şanslarının sorulması üzerine İtalyan futbolcu, "Şu an zor bir hedef bizim için çünkü önümüzde çok güçlü takımlar var. Sezon başında bu hedefle yola çıktık ama bazı işler rayında gitmedi. Orada bir hemen bir kafa değişikliği yaptık. Maç maç bakmaya başladık. Sonunda da bunun meyvelerini aldık. Şu an bu hedefi biraz zor görüyoruz" şeklinde konuştu.

OCAK AYINDA BÜYÜK TEKLİF ALDIM

Yükselen bir performans grafiği olduğunun altını çizen Fabio Borini, haziran ayında kontratının sona ermesiyle ilgili olarak, "Bu performansımla, çalışmalarımın meyvesini alıyorum. İyi bir sezon geçiriyorum. Ocak ayında da büyük bir teklif aldım bazı takımlardan. Gitme zamanının doğru olmadığını düşündüm. Sezon sonunda kontratım bitiyor. Haziran ayında menajerimle oturup görüşeceğiz. Neler yapabileceğimize bakacağız. Kendim ve ailem için en iyisini seçmeye çalışacağım" değerlendirmesini yaptı. Başarılı futbolcu, ocak ayında kendisine yöneltilen teklifin Fenerbahçe'den olmadığını belirtti.

Borini, maçtaki penaltı pozisyonlarıyla ilgili ise "Büyük statlarda büyük takımlara karşı oynadığınızda bunlar hep olur" dedi.

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