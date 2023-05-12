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Spor

Fabio Cannavaro'den Real Madrid açıklaması!

İtalyan efsane oyuncu Fabio Cannavaro, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Manchester City eşleşmesini hakkında açıklamalarda bulundu.

12 Mayıs 2023 Cuma 23:27 - Güncelleme:
Fabio Cannavaro'den Real Madrid açıklaması!
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İtalyan efsane oyuncu Fabio Cannavaro, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Manchester City eşleşmesini yorumladı.

Cannavaro yaptığı açıklamada, "Harika bir maç izledik. İki takım da iyi oynadı. Sonuç olarak her şeye Manchester'da karar verilecek. Ben Manchester City'yi favori görmüyorum. Real Madrid'i iyi tanıyorum. Kazanmak için İngiltere'ye gideceklerinden eminim. Deplasmanda bile olsa o maçın favorisi yine Real Madrid'dir." dedi.

LaLiga'daki kötü sonuçlara rağmen Devler Ligi'nde iyi sonuç aldığına değinen İtalyan efsane, "Real Madrid'den bunu beklemiyordum ama bu Real ne yapacağı belli olmaz. LaLiga'da onların için işlerin iyi gitmedi çok açık." ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti ile ilgili de konuşan Cannavaro, "Ancelotti bir fenomen, bu yüzden yarı finaldeki rakipler hep Real Madrid'den korkuyor. City'de dünyanın en iyi teknik adamlarından birine sahip ama karşısındanki takım da Real Madrid." diye konuştu.

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