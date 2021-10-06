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Spor

Fabio Capello'dan Juventus açıklaması: Zirveden çok uzaktalar

İtalya Serie A'da Milan ve Juventus'un eski teknik direktörü Fabio Capello, Juventus hakkında açıklamalarda bulundu.

6 Ekim 2021 Çarşamba 20:33 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 20:33
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İtalya Ligi Serie A takımları Milan ve Juventus'un eski teknik direktörü Fabio Capello, Juventus'un şampiyonluk yarışındaki şansını değerlendirdi.

"Juventus yarış dışı mı kaldı? Benim için evet. Zaten zirveden çok uzaktalar ve önlerinde birçok takım var. Bu lig çok zorlu bir lig ve Napoli, Milan, Inter, Roma gibi takımlara karşı puan almanız gerekiyorsa işler biraz karmaşıklaşıyor." dedi.

Juventus, bu sezon Serie A'da oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puanla 7. sırada yer alıyor.

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