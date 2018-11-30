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Fabregas Chelsea'den ayrılık sinyalini verdi

Chelsea'nin İspanyol yıldızı Cesc Fabregas, geleceğine ilişkin konuştu.

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Chelsea ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Cesc Fabregas, mavi-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları ve 4-0 kazandıkları PAOK karşılaşması sonrası basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki yıldız futbolcu, takımı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çok sayıda değerli oyunculardan kurulu iyi bir takımımız var. Stamford Bridge'de mutluyum ancak daha fazla oynamak istiyorum." dedi.

Transferine ilişkin yaptığı açıklamada Fabregas, "Ben hiç kimseyle konuşmadım ancak yeni bir kontrata imza atmadıysam, Ocak ayından itibaren bir takımla anlaşabilirim. Büyük olasılıkla da oldukça fazla kulübün ilgisini çekerim." diye konuştu.

Chelsea'de sezon sonuna dek kalacağını açıklayan İspanyol yıldız, "Sezon sonuna kadar kalacakmıyım? Şimdilik evet diyebilirim." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

(Sporx)

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