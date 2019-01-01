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Fabregas düellosu

Chelsea’de fazla şans bulamayan 31 yaşındaki 10 numara için F.Bahçe’nin resmi teklifte bulunduğu ve Milan’dan da bir adım önde olduğu belirtildi.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE ikinci yarıda tehlikeli bölgeden kurtulup zirveye tırmanmak için büyük düşünüyor. Orta alana yaratıcı futbolcu isteyen teknik direktör Ersun Yanal’ın onayıyla Sarı-Laciertliler’in Chelsea’de fazla forma şansı bulamayan, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Cesc Fabregas’a resmi teklifte bulunduğu belirtildi.

TAKIMIN MAESTROSU OLACAK

Bu transferle Sportif Direktör Damien Comolli’nin uğraştığı İtalyan gazetesi Tuttosport’ta yer aldı. Haberde Sarı-Lacivertliler’in, Milan’la bu oyuncu için çekiştiği ancak resmi teklif yapan Fener’in bir adım önde olduğu vurgulandı. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın transfer gerçekleşirse, 31 yaşındaki İspanyol yıldızı takımın maestrosu olarak görevlendireceği belirtildi.

LİGDE SADECE 5 MAÇ OYNADI

31 yaşındaki Fabregas, Chelsea ile sözleşmesini ara transferde sonlandırmak istiyor. İspanyol yıldız, ilk yarıda Premier Lig’de sadece 5 maçta forma giyebildi. Teknik direktör Sarri’nin gelecek planları arasında yer almayan Fabregas için İspanyol basını da bir iddiada bulundu. Orta saha oyuncusu için ülkesinden Atletico Madrid’in de devreye gireceği belirtildi.

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