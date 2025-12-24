İspanya Milli Takımı eski futbolcusu ve Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Real Madrid'in başına geçen Xabi Alonso'nun karşı karşıya olduğu en büyük zorluğu değerlendirdi.

DAZN için hazırlanan bir belgeselde konuşan Fabregas, Real Madrid'de oyuncu yönetiminin teknik ve taktikten bile daha karmaşık olabileceğine dikkat çekti. İspanyol teknik adam, Madrid ekibinin kadro yapısının soyunma odasında ciddi bir rekabet yarattığını vurguladı.

"HERKES FARK YARATMAK İSTİYOR, BAŞA ÇIKMAK ZOR"

Fabregas açıklamasında, "Tüm oyuncular çok iyi. Hepsi milli takımlarında oynuyor, neredeyse tamamı 50 milyon euro değerinde. Her biri sahada olmayı hak ettiğini düşünüyor. Herkes fark yaratmak istiyor. İşte bununla başa çıkmak kesinlikle en zor kısım" ifadelerini kullandı.