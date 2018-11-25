Fabregas'ın menajerinden transfer itirafı! 'Türkiye'den teklif aldık'

Ocak ayındaki ara transfer dönemi dışında önümüzdeki sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe sözleşmesi sona erecek yıldız isimlerin peşine düştü. Bunlardan birisi de Cesc Fabregas. Galatasaray ile birlikte İspanyol yıldıza talip olan Fenerbahçe'nin transferde bir adım önde olduğu ifade ediliyordu. Fabregas cephesinden ise ilk açıklama oyuncunun menajeri Dein Darren'dan geldi.

MENAJERİ KULÜP İSMİ VERMEDİ

İngiliz medyasına açıklama yapan Dein Darren, kulüp ismi vermeden "Fabregas için İspanya, İtalya ve Türkiye'den teklif var. Vaktimiz var. En uygun teklifi değerlendireceğiz" açıklamasına yaptı.

EN CAZİP TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabregas'a imza parası ve maç başılarla birlikte en cazip teklifi F.Bahçe'nin yaptığı iddialar arasında. Fabregas orta sahanın ortasında oynuyor.

(Takvim)