2 Ekim 2025 Perşembe
Spor

Fabregas'ın gözü Zirkzee'de

Cesc Fabregas yönetimindeki Serie A ekibi Como'nun, Manchester United forması giyen Joshua Zirkzee'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

2 Ekim 2025 Perşembe 19:57
Fabregas'ın gözü Zirkzee'de
ABONE OL

Manchester United'ın Hollandalı forveti Joshua Zirkzee, ocak ayında takımdan ayrılabilir.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Serie A ekibi Como, 24 yaşındaki golcü için girişimlere hazırlanıyor.

Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, kulübün projesinde Zirkzee'yi hücum hattına ideal bir takviye olarak görüyor. Manchester United'ın da oyuncu için kiralık ya da bonservisli ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.

Serie A'da üst sıraları hedefleyen Como, devre arasında kadrosunu güçlendirerek çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

  • Cesc Fabregas
  • Comonun transferi
  • Joshua Zirkzee

