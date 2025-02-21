İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2025 Cuma / 23 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4203
  • EURO
    38,1672
  • ALTIN
    3428.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fabregas'tan Dele Alli'nin durumuyla ilgili açıklama
Spor

Fabregas'tan Dele Alli'nin durumuyla ilgili açıklama

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Dele Alli için bilgi verdi.

Haber Merkezi21 Şubat 2025 Cuma 17:42 - Güncelleme:
Fabregas'tan Dele Alli'nin durumuyla ilgili açıklama
ABONE OL

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, ocak ayında sözleşme imzalanan Dele Alli'nin durumuyla ilgili konuştu.

İspanyol teknik adam, "Dele Alli, fiziksel olarak yeniden form tutuyor. Aylardır oynamadı, ona ekstra baskı yapmak istemiyorum. Son birkaç haftadır yaptığı bireysel çalışmalarının ardından pazartesi günü takımla birlikte çalışacak. Zamana ihtiyacı var. Onunla konuştum ve kendisine yardımcı olmak için burada olduğumuzu söyledim. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Como, takımla deneme antrenmanlarına çıkmasının ardından ocak ayında İngiliz futbolcuyla sözleşme imzalamıştı.

2022-2023 sezonunda Everton'dan kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda yaşadığı sakatlığın (Mart 2023) ardından sahaya çıkamamıştı.

  • fabregas
  • como
  • Dele Alli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.