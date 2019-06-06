Fabri Beşiktaş yolunda
Alman file bekçisi Beşiktaş’tan ayrılma kararı alırsa yerine Fabri gelecek.
BEŞİKTAŞ ile 1 yıl daha kontratı bulunan Karius’un ayrılması halinde kaleci transferi için kolları sıvayacak olan Beşiktaş, eski file bekçisi Fabri’yle ilgileniyor. Premier Lig’de küme düşen Fulham’da forma şansı bulamayan Fabri’yle görüşen yöneticiler, mali açıdan uygun zemin bulunması halinde bu transferi tamamlayacak. Yedek kulübesine de kaleci takviyesi yapmayı da düşünen Siyah-Beyazlılar, Malatyaspor ile sözleşmesi biten Ertaç Özbir’i de renklerine bağlamak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Akşam
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