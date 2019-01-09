FABRİ gelmek istiyor

Transfer için de konuşan Serdal Adalı, “Sağ bek alacağız. Giden olursa stoper de olabilir. Sezon başında takımdan ayrılan kaleci Fabri, gelmek istiyor. Biz onunla her zaman görüşüyoruz. Ancak kontenjan sıkıntımız var” dedi. Adalı, başkan adaylığı konusunda ise “Şimdiden konuşmak doğru değil. Kaldı ki Orman varken adaylığım söz konusu olamaz” diye konuştu.