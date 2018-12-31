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Fabri: Her şey ön göremediğim şekilde gelişti

Beşiktaş’ın Fulham’a sattığı Fabricio Ramirez, sezon sonunda Siyah-Beyazlı takıma dönmek istediğini açıkladı. İspanyol basınına konuşan Fabri, “Mutlu değilim” dedi.

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SEZON başında Beşiktaş’tan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fulham’a satılan Fabricio Ramirez, pişman olduğunu söyledi. Bu sezon sadece 2 maçta forma şansı bulan ve 5 gol yiyen Beşiktaş’ın eski kalecisi, yeniden İstanbul’a dönme konusunda istekli olduğunu vurguladı. İspanyol basınına konuşan Fabri, “Her şey ön göremediğim şekilde gelişti. Mutlu değilim. Beşiktaş’a geri dönmek isterim” dedi. Fulham’la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol kaleci, daha önceki takımlarda da kendisinden beklenen performansı sergileyememiş ancak Beşiktaş’ta parlak bir dönem yaşamıştı. Beşiktaş, Liverpool’dan iki yıllığına kiraladığı Karius’u sezon sonunda geri gönderir, ya da Tolga Zengin’le yollarını ayırırsa Fabri’yi yeniden takıma katabilir. 

Kötülerde ilk 5’te 

ESPN, bu sezon İngiliz takımlarının yaptığı transferler arasında en iyi ve en kötü 5 oyuncuyu seçti. Buna göre Fabri en kötü 5 transfer arasında yer aldı. Diğer kötüler M.United’a Shakhtar’dan 59 milyon euroya transfer olan Fred, ve Burnley’e 11 milyon euroya gelen Vitra gösterildi. Torella, Digne ve Brooks ise en iyiler olarak açıklandı.

(Aksam)

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