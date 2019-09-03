Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri, İspanya La Liga'nın yeni ekiplerinden Mallorca'ya transfer oldu.

Mallorca'dan yapılan açıklamada, 31 yaşındaki İspanyol eldivenin 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

2018 yazında Beşiktaş'tan Fulham'a 6 milyon euro bonservisle transfer olan Fabri, Fulham'da sadece 2 Premier Lig maçına çıkabildi. Fabri, bu 2 maçta 5 gol yiyince eldivenleri Betinelli'ye kaptırdı.

Fabri, Beşiktaş'ta oynadığı 66 Süper Lig maçının 26'sında kalesini gole kapamayı başarmış ve performansıyla takdir toplamıştı.