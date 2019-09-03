Fabri Mallorca'ya transfer oldu
Fabri, 2016'da Beşiktaş'a transfer olmak için ayrıldığı İspanya'ya 3 yıl sonra Mallorca formasıyla geri döndü.
Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri, İspanya La Liga'nın yeni ekiplerinden Mallorca'ya transfer oldu.
Mallorca'dan yapılan açıklamada, 31 yaşındaki İspanyol eldivenin 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
2018 yazında Beşiktaş'tan Fulham'a 6 milyon euro bonservisle transfer olan Fabri, Fulham'da sadece 2 Premier Lig maçına çıkabildi. Fabri, bu 2 maçta 5 gol yiyince eldivenleri Betinelli'ye kaptırdı.
Fabri, Beşiktaş'ta oynadığı 66 Süper Lig maçının 26'sında kalesini gole kapamayı başarmış ve performansıyla takdir toplamıştı.
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