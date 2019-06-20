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Fabri, Süper Lig'e geri dönüyor

Beşiktaş’ın eski kalecisi Fabri transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul’a geldi. Uruguay asıllı İspanyol file bekçisinin, kaleci sorunu yaşayan Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edildi.

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Beşiktaş'tan Fulham’a transfer olan ancak forma şansı bulamayan Uruguay asıllı İspanyol kaleci Fabricio Agosto Ramirez ‘Fabri’, transfer görüşmeleri yapmak üzere Türkiye’ye geldi. Fabri’nin ismi bir ara Beşiktaş ile de anılırken, Siyah-Beyazlılar’ın Karius ile devam kararı alması nedeniyle bu oyuncuyla ilgili transfer düşüncesi olmadığı öğrenildi. Başarılı file bekçisinin Fenerbahçe ile görüştüğü ileri sürüldü.
 
TAKIMI KÜME DÜŞTÜ
 
Türkiye'den ayrılırken gözyaşlarına hakim olamayan ve Beşiktaş’ta oynarken ikiz çocukları dünyaya gelen Fabri’nin, mutlu olmadığı İngiltere’den ayrılmak istediği öğrenildi. İspanyol kaleci Beşiktaş’ta oynadığı 2 sezonda 87 maça çıkarken, 1 şampiyonluk yaşamıştı. Fabri'nin, 6 milyon euro karşılığında gittiği Fulham, sezon sonu Premier Lig’e veda etti. Yıldız kalecinin bu nedenle ayrılık kararı aldığı öğrenildi.
 
(Güneş)
 

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