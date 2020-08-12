İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2020 Çarşamba / 22 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2967
  • EURO
    8,6044
  • ALTIN
    451.424
  • BIST100
    1114.18
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fabrice N'Sakala Beşiktaş antrenmanına katıldı
Spor

Fabrice N'Sakala Beşiktaş antrenmanına katıldı

Beşiktaş 25 Ağustos'ta PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçı hazırlıklarını devam ettiriyor. Yeni transfer Fabrice N'Sakala da takımla çalışmalarda ilk kez yerini aldı.

DHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:50 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:50
ABONE OL

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçları ile sona erdi.

Yeni transfer Fabrice N’Sakala, siyah beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.