Fabrice N'Sakala: Şu an çok iyiyim

DHA 22 Ağustos 2021 Pazar 19:24 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 19:24

Hastanede tetkikleri yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen N'Skala gece müşahede altında tutuldu. Hastaneden taburcu edilen N'Sakala'nın İstanbul'a götürülüp kulüp doktorları gözetiminde tedavisine devam edeceği ifade edildi.

Hastane çıkışında, maç sırasında fenalaştığını ve nefes alamadığını belirten N'Sakala, 'Dün akşam sahada topa yönelirken yere düştüm. Hastaneye kaldırıldım. Şu an çok iyiyim. Buradan arkadaşlarıma, taraftarlarıma ve bana mesajda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.