Fabri'den Beşiktaş'a geri dönüş sinyali
Son 3 haftadır kadroya giremeyen Fabri'nin siyah-beyazlı kulübe dönmek için haber yolladığı ileri sürüldü.
Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında 6 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olan Fabri, geri dönmek için haber yolladı.
Son 3 haftadır kadroya dahi giremeyen İspanyol kaleci, takım içindeki dostları vasıtasıyla yönetime, "Dönmeye hazırım, Beşiktaş'tan ayrılarak hata yaptım" itirafında bulundu.
(Fotomaç)
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