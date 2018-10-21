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Fabri'den Beşiktaş'a geri dönüş sinyali

Son 3 haftadır kadroya giremeyen Fabri'nin siyah-beyazlı kulübe dönmek için haber yolladığı ileri sürüldü.

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Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında 6 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olan Fabri, geri dönmek için haber yolladı.

Son 3 haftadır kadroya dahi giremeyen İspanyol kaleci, takım içindeki dostları vasıtasıyla yönetime, "Dönmeye hazırım, Beşiktaş'tan ayrılarak hata yaptım" itirafında bulundu.

(Fotomaç)

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