İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Eylül 2020 Çarşamba / 21 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4866
  • EURO
    8,8528
  • ALTIN
    468.008
  • BIST100
    1099.68
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fabri'den umudu kesen Göztepe, Abedzadeh ile temasta
Spor

Fabri'den umudu kesen Göztepe, Abedzadeh ile temasta

Fabri ile görüşmelerinden sonuç alamayan Göztepe, kaleci transferinde rotasını İranlı Amir Abedzadeh'e çevirdi.

DHA09 Eylül 2020 Çarşamba 17:46 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 17:46
ABONE OL

Süper Lig'de Beto'nun ayrılmasının ardından yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Göztepe, uzun süredir görüştüğü İspanyol file bekçisi Fabri'nin pazarlığı uzatması üzerine İranlı Amir Abedzadeh'e yöneldi. Ülkemizde daha önce Beşiktaş'ta oynayıp bonservisi Fulham'da olan 32 yaşındaki Fabri'yle görüşmelerden sonuç alamayan Göz-Göz, 27 yaşındaki Abedzadeh'le temaslara başladı. ABD'de Los Angeles Blues, ülkesinde Persepolis ile Rah Ahan takımlarında görev yapıp 3 yıldır Portekiz'de Maritimo'nun kadrosunda yer alan Abedzadeh'in imzaya yakın olduğu öğrenildi. 1.86 boyundaki İranlı eldiven, ülkesinde 3 kez de milli takımın kalesini korudu. Göztepe daha önce kaleye Adanaspor'dan genç file bekçisi İrfan Can'ı almıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.