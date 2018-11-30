Facundo Ferreyra Ocak'ta Galatasaray'da

Devre arasında forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da, yıldız Tangocu yolda. Kulübünde mutsuz olan 27 yaşındaki Arjantinli golcü Facundo Fereyra, takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Ayrılık talebinin ardından Portekiz ekibinin kadro dışı bıraktığı Ferreyra, ocak ayında transfer olmak üzere kulüp arayışına girdi.

Galatasaray'ın listesinde olan Ferreyra'nın sarı-kırmızılı kulübe gelmemesi için hiçbir neden bulunmuyor.

1.5 YILLIĞINA GELEBİLİR

Ferreyra bu sezon 7 maça çıkıp, sadece 1 gol atabildi. Portekiz ekibinde süre bulamayan Tangocu yıldızın kulübünden kiralık olarak ayrılmasına kesin gözle bakılıyor

Santrfor bölgesine en az iki takviye yapmak isteyen Aslan da Ferreyra ile bu açığın birisini kapatmayı hedefliyor. Ferreyra'nın satın alma opsiyonlu olarak 1.5 yıllığına kiralanabileceği konuşuluyor.

BELİNDEN SAKATLANDI

Eylül ayı sonlarına doğru belinden sakatlık yaşayan Facundo Ferreyra, sakatlığının ardından kendisini toparlayamadı. Sakatlığı dolayısıyla 2 maç kaçıran Arjantinli golcü ardından kadroya çok az alındı veya maçları tribünden izledi

KONTRATI SÜRÜYOR

Benfica'ya sezon başında bedelsiz olarak gelen Ferreyra ile 2022 yılına kadar kontrat imzalanmıştı. Oyuncunun şu anda yüksek bir bonservis bedeli getirmeyeceğini düşünen Portekiz ekibi, Arjantinli golcüyü kiralamaya sıcak bakıyor.

(Takvim)