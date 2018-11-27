Facundo Ferreyra'dan Galatasaray'a mesaj

Galatasaray'da forvet transferi için girişimler son hızıyla sürerken Portekiz'den sürpriz bir haber geldi. Son dönemde adı sıkça Galatasaray ile anılan Facundo Ferreyra'dan heyecanlandıran bir açıklama geldi. 10. Haftası geride kalan Belçika Ligi'nde 3 maçta forma şansı bulabilen Arjantinli golcü, yaptığı açıklamada, "Benfica'da mutlu değilim. Ocak'ta ayrılmak istiyorum" sözleriyle Galatasaray'a sıcak mesaj gönderdi.

Benfica ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve gemileri yakan Ferreyra için yönetimin, Portekiz ekibinin kapısını çalması bekleniyor. 27 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde bedelsiz kadroya katılmıştı.

UKRAYNA'DA YILDIZLAŞTI

Facunda Ferreyra, Banfield, Velez Sarsfield, Shakhtar Donetsk, Newcastle United (K) ve Benfica formaları giydi. Özellikle 4 sezon forma giydiği Ukrayna liginde attığı gollerle parladı.