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Spor

Sağlık Bakan Fahrettin Koca: ''Spor camiasında pozitif vaka sayısı az değil''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını hakkında bir basın toplantısı düzenledi.

27 Mart 2020 Cuma 21:05 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 21:05
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, spor camiasında görülen vakalarla ilgili de merak edilenleri cevapladı.

Bakan Koca bu gelişmeler üzerine yaptığı açıklama 'Spor camiasında pozitif vakaların sayısı az değil. Biz bu dönemde temas ve izolasyonu gereken hassasiyetle sağlayamazsak birçok camiada bu sorunu görebiliriz' ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay'a; Fenerbahçe’de ise Max Kruse’ye ve basketbol şubesinde bir basketbolcuya koronavirüs tespit edilmişti.

Koronavirüs nedeniyle yurt dışından getirilen öğrencilerden yetkililere teşekkür

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