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Spor

Fahri Tatan Rizespor'a sportif direktör olarak döndü

Eski futbolcu Fahri Tatan, bir dönem formasını giydiği Çaykur Rizespor'da sportif direktörlük görevine getirildi.

DHA26 Haziran 2021 Cumartesi 16:03 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 16:03
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Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olan Tahir Kıran'ın başkanlığa seçildiği Çaykur Rizespor'da, Fahri Tatan'ın sportif direktörlük görevine getirildiği duyuruldu.

Çaykur Rizespor Kulübü resmi sitesinden yapılan duyuruda, "Tahir Kıran başkanlığında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği; Kulübümüzde Sportif Direktörlük görevine eski futbolcu ve antrenörümüz Fahri Tatan getirilmiştir. Fahri Tatan'a yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

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