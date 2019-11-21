'Falcao 2-3 hafta sonra sahalara döner'
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao için menajer Ahmet Bulut'tan açıklama geldi.
TRT Spor'a konuşan Ahmet Bulut, Falcao'nun 2-3 hafta sonra sahalara döneceğini söyledi.
"6-7 SAAT İDMAN YAPIYOR"
Ahmet Bulut, "Falcao transfer olmadan önce bir ağrısı vardı ama gayet normal, transfer sürecinde idmana çıkamamıştı. 2-3 hafta sonra yüzde 100 olarak sahalara döner diye düşünüyorum. Kendisi çok üzgün, büyük beklentilerle geldi. Ailesi de mutlu. Çok çabuk dönmek istiyor ve 6-7 saat idman yapıyor. Ben inanıyorum erkenden dönecek. 1 sene daha sözleşmesi vardı, buradan daha fazla para alıyordu Monaco'da. Şampiyonlar Ligi ve taraftar için geldi. Galatasaray'a para için gelmedi. Para için olsaydı Amerika ya da Çin'e giderdi" dedi.
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