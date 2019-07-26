Falcao adım adım Galatasaray'a

GALATASARAY, yılın transferini gerçekleştirmek için son viraja girdi. 33 yaşındaki golcü oyuncu Radamel Falcao ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varan Sarı-Kırmızılılar, bonservis sorununu çözmek için Monaco ile görüşmelerde... Fransa’ya çıkarma yapan yöneticiler, bonservis bedeli ödememek için Monaco yetkililerini ikna etmeye çalışıyor. Kıyasıya süren pazarlıkların kısa süre içinde sonuçlandırılması planlanıyor. Yapılan görüşmeleri Başkan Mustafa Cengiz çok yakından takip ediyor. Menajer Ahmet Bulut da bu transferde etkili bir rol oynuyor. Yönetim, en geç 2 Ağustos’a kadar bu transferi bitirmek istiyor.

SPONSOR BÜYÜK KATKI VERECEK

Galatasaray, Radamel Falcao’ya 7 milyon euro yıllık ücret verecek. Bu rakamın yarısı sponsor tarafından ödenecek. Anlaşma süresinin 2 yıllık olması bekleniyor. Ailesinin rahat edeceği, çocuklarının eğitim sorunu çekmeyeceği bir şehirde yaşamak isteyen Kolombiyalı golcüye, Sarı-Kırmızılı Yönetim tarafından bu konuda da tüm garantiler verilmiş durumda. Falcao ve ailesi de Türkiye ile ilgili bilgiler topluyor.... Copa America’ya katıldığından dolayı tatili uzayan oyuncu, Monaco’nun sezon öncesi kadrosuna alınmadı. Başarılı oyuncu, bireysel çalışmasını da aksatmıyor. Gelirse pek eksiği olmayacak...

GALATASARAY ANALİZİ YAPILDI

Kolombiya basınında, Falcao’nun Galatasaray’a gelmesi durumunda hangi şartlarda kariyerine devam edeceği ilgili detaylı bilgiler verildi. Sarı-Kırmızılı takımını iç sahada maçları oynadığı Türk Telekom stadı ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ilgili geniş bir analiz yapan Kolimbiyalı basını, anlaşma sağlanması durumunda 33 yaşındaki golcünün ateşli bir taraftar topluluğu önünde oynayacağını vurguladı. Haberin devamında da Galatasaray’ın tarihi de detaylı olarak anlatıldı ve övgüler yağdırıldı.

Akşam